«الشارقة للتعليم»: نموذج فريد

الشارقة (وام)

أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن الثاني من ديسمبر يمثل ذكرى عزيزة على قلوب الجميع، تحمل في طياتها تاريخ دولة الإمارات وقيم الوفاء والاعتزاز بروح الانتماء لهذه الأرض الطيبة.

وقال في كلمة له بهذه المناسبة، إن هذه الذكرى المتفردة في معانيها بالنسبة لشعب دولة الإمارات، تجسد منجزات واحد وخمسين عاماً حققتها الإمارات، ولا تزال تحمل في جعبتها الكثير والمزيد من الطموحات لتبهر العالم بقدرتها على الريادة والتنمية الشاملة وإحداث الفارق قفزات نوعية وبصمات مؤثرة في مختلف الميادين.

وتقدم الكعبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وأكد محمد أحمد الملا، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، أن الاحتفال بعيد الاتحاد يشكل مساحة لترسيخ معاني الوحدة الوطنية بين الإمارات السبع، وتعزيز مشاعر الفخر والانتماء والاعتزاز بوطننا وتاريخنا وتراثنا الغني.

ولفت إلى أن الثاني من ديسمبر سيظل مناسبة تاريخية، حيث ارتبط هذا اليوم بتدشين النموذج الاتحادي الفريد الذي أرسى دعائمه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقدم من خلاله صورة حضارية في بناء دولة على أسس علمية وعصرية، دولة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، متمسكة بثوابتها الوطنية والعربية والإسلامية.