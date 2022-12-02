«بشرية دبي»: إنجازات تاريخية تؤسس لمستقبل زاهر

دبي (الاتحاد)

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النجاح والتقدم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مستندة إلى الأسس المتينة التى أرساها الآباء المؤسسون وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

وقال في تصريح بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، إن الإمارات تدخل عامها الحادي والخمسين، بإنجازات تاريخية، تؤسس للانطلاق نحو مستقبل زاهر بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ومعهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات الآبي، إذ تسير الإمارات نحو المستقبل، بطموحات وأهداف لا حدود لها، وعزيمة لا تلين، ولا تعترف بالمستحيل.

وأضاف أن قيادة دولة الإمارات ومنذ قيام الاتحاد وضعت المواطن الإماراتي في أعلى سلم أولوياتها، وهيأت للمواطنين كل السبل للتعلم والتدريب والترقي لقيادة العمل الحكومي في جميع مؤسسات الدولة، وقد أثبت أبناء الإمارات جدارتهم في الميادين كافة، واستطاعوا الوصول إلى المريخ وإطلاق العديد من الأقمار الاطصناعية، وحققوا إنجازات مهمة في مجال الفضاء، والطاقة النووية.

وأوضح أن دولة الإمارات حققت في ظل الاتحاد إزدهاراً قلَّ نظيره، بسواعد أبنائها، ورسخت مكانتها إقليمياً وعالمياً في المرتبة الأولى في مختلف مؤشرات التنمية، وتواصل مسيرتها المظفرة بما تمتلكه من كفاءات وبنية تحتية متطورة ليكون مستقبل الإمارات ومستقبل أبناء الإمارات دائماً أفضل بمشيئة الله، وبرؤية القيادة الرشيدة.