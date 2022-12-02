«استشاري الشارقة»: الإمارات دولة قوية مبنية على العدل والتسامح

الشارقة (وام)

احتفل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمقره بعيد الاتحاد الحادي والخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تنظيم العديد من الفقرات والفعاليات الوطنية المتنوعة التي عبرت عن هذه الفرحة التي يعيشها شعب الإمارات.

حضر الاحتفال علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، وأيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وعدد من أعضاء المجلس، بجانب حضور لفيف كبير من المدعوين وكوادر الأمانة العامة للمجلس.

بدأ الحفل الذي أقيم من أمام مقر المجلس الاستشاري وفي ساحته، بعزف الفرقة الموسيقية لأكاديمية العلوم الشرطية، السلام الوطني، ثم مقطوعات وطنية عدة وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم. ورفع علي ميحد السويدي - في كلمته خلال الحفل - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال السويدي: «منذ قيام دولة الاتحاد وقيادتنا الرشيدة تعمل على بناء دولة قوية مبنية على العدل والتسامح، وفي الوقت نفسه تزرع في نفوس أبنائها قيم ومبادئ المحبة والسلام للجميع، وإن احتفالنا بعيد الاتحاد الحادي والخمسين يأتي في ظل مواصلة الدولة لتحقيق إنجازاتها بفضل الرؤى الثاقبة التي وضع دعائمها الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومتابعة من جانب المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، فهذا اليوم ما هو إلا مناسبة وطنية وتاريخية شكلت بناء دولتنا بجهد ورؤى القادة المؤسسين لتكتب بذلك إنجازاً عظيماً ونهضة كبيرة شملت كافة الصعد والنواحي، وامتدت لتشمل كل مواطن ومقيم على هذه الأرض». بعدها قدمت مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة عرضاً وطنياً من قبل طلبتها تغنوا خلاله بإنجازات الدولة، إلى جانب عدد من العروض الوطنية، بعدها ألقى عبدالعزيز أحمد بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية بالمجلس، قصيدة شعرية سطر فيها أبياتاً من الفخر بالاتحاد. وقام رئيس المجلس والحضور بجولة في أركان الاحتفال الذي تضمن معرضاً للصور عن إنجازات الدولة، ومعرضاً آخر عن مؤسسي الدولة والأحداث التاريخية التي رافقت قيام الدولة علاوة على أجنحة أخرى عبرت عن فرحة المجلس الاستشاري بهذه المناسبة.