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الإمارات

عروض تراثية في «الحلاه» بالفجيرة

جانب من الفعالية (من المصدر)
3 ديسمبر 2022 02:54

الفجيرة (وام)

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احتفلت منطقة الحلاه في إمارة الفجيرة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة، وذلك بتنظيم من لجنة الإمارة لاحتفالات عيد الاتحاد.
وعكست الفعاليات التي نظمت في مجلس الحلاه فرحة أهالي المنطقة والمشاركين بهذه المناسبة الغالية، حيث شارك الجمهور في مسيرة وطنية رفع فيها علم الدولة، وسط أجواء حفلت بالفخر والاعتزاز بإنجازات الوطن.
كما تضمن الحفل عرضاً مميزاً للفلكلور الشعبي التراثي، ومجلساً لكبار المواطنين الذين يمثلون جزءاً أصيلاً من نسيج دولة الإمارات وتاريخ اتحادها.
واحتفلت منطقة حبحب التابعة لإمارة الفجيرة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة، من خلال فعاليات شعبية واسعة نظمتها لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد هذا العام، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.
وشملت الفعاليات التي نظمت في مجلس حبحب المجتمعي، برزة شعرية، تغنى فيها الشعراء بقصائد الفخر وحب الوطن، وفرقاً شعبية غنائية، ومعرضاً للأسر المنتجة، ومعرضاً للصور، كما شاركت مدارس المنطقة بالمسابقات والعروض التراثية.
كما نظمت لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة احتفالاً وطنياً في منطقة الحنية، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وجمع كبير من أهالي المنطقة والزوار.
اشتملت الاحتفالات التي نظمت في ملعب الحنية، على برزة شارك فيها عدد من الشعراء بقصائدهم الوطنية، ومعرض للأسر المنتجة، وعروض تراثية قدمتها مدارس المنطقة.
كما قدمت فرق الهبان والرزفة عروضاَ على أنغام الأهازيج الشعبية التي أمتعت الحضور وسط مشاعر البهجة والفخر بالمناسبة.

الفجيرة
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