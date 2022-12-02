حفل استقبال بـ«متحف التاريخ الطبيعي» في ساوث كينغستون

لندن (وام)

أقامت سفارة دولة الإمارات في المملكة المتحدة حفل استقبال كبير في متحف التاريخ الطبيعي الشهير في ساوث كينغستون في لندن، احتفاءً بعيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة، بحضور ما يزيد على 500 من كبار الشخصيات من الدولة والمملكة المتحدة ومختلف دول العالم.

حضر الحفل اللورد أحمد من ويمبلدون، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة، إلى جانب مجموعة من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والدبلوماسية.

وافتتح منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، حفل الاستقبال بكلمة تناول فيها إنجازات الدولة، مشيداً بالصداقة العميقة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة منذ عام 1971.

وقال: «اتسم عام 2022 بتحقيق المزيد من الإنجازات لدولة الإمارات، بما في ذلك اختتام فعاليات إكسبو 2020 دبي، والذي زاره الملايين من مختلف أنحاء العالم، ومهد الطريق لاستضافة قادة العالم في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP28 العام المقبل». وأضاف: «بتوجيهات وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولتنا الازدهار، وبصفتي سفيراً للدولة لدى المملكة المتحدة، فأنا فخور بالتقدم المهم الذي أحرزته الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. ونحتفي هذا العام بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس (الشراكة من أجل المستقبل) بين البلدين، والتي تأتي ضمن سبل تعزيز العلاقات بينهما ومواجهة التحديات المشتركة، مثل التغير المناخي وتعزيز الرخاء والأمن لشعب الدولتين». من جهته، قال اللورد أحمد: «كان لدولة الإمارات أثر كبير وواضح على العالم منذ تأسيسها منذ 51 عاماً، حيث أسهم التطور الاقتصادي الهائل والمذهل في تحويلها إلى مركز تجاري واستثماري مهم، وإلى مركز عالمي للثقافة والرياضة والسفر الدولي».

أقيم حفل الاستقبال برعاية خمس جهات إماراتية تتميز بعلاقاتها التاريخية الوطيدة مع المملكة المتحدة، وهي شركة مبادلة للاستثمار ومصدر وموانئ دبي العالمية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول.

وقال أحمد مطر المزروعي، مدير مكتب مبادلة في لندن: «نفخر برعاية الاحتفال بعيد الاتحاد للدولة في المملكة المتحدة. وقد أسست دولة الإمارات شراكة راسخة مع المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتجارية والثقافية بين الطرفين».

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: «في الوقت الذي تحتفل فيه دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 51، تتذكر (مصدر) مجريات العام الماضي الحافلة بالإنجازات، والتي لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من قيادة الدولة. فقد أعلنت شركة مصدر العديد من المشاريع واتفاقيات التعاون، مثل الاستحواذ على شركة أرلينغتون إنيرجي في المملكة المتحدة، مع إعداد مجموعة من الخطط المهمة لعقد المزيد من الاتفاقات».