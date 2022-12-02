السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

متحف المستقبل يحتفي بعيد الاتحاد

متحف المستقبل
3 ديسمبر 2022 02:54

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: أهمية تسخير الرياضة لتعزيز التسامح بين الشعوب
الإمارات: نتضامن مع باكستان في مواجهة العنف والإرهاب

احتفل متحف المستقبل، أحدث أيقونة معمارية في دبي، بعيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمكن لزوار المتحف الاحتفال بعيد الاتحاد من منصة مستقبلية رائدة تعنى باستشراف المستقبل وتصميم أفكاره ورسم ملامحه.
وسيبقى المتحف مفتوحاً لاستقبال زواره طوال مدة العطلة الرسمية، ليأخذهم في هذه المناسبة في رحلة ملهمة نحو المستقبل وتخيّل ما ستكون عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بعد 50 عاماً من الآن.
ودعا متحف المستقبل كل الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف تجارب المتحف والاستمتاع بتجاربه طوال ساعات العمل وحتى استقبال آخر دفعة عند الساعة 7:30 مساء.

متحف المستقبل
دبي
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين
دنيا
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين من البشر
اليوم 10:00
نيمار.. «اختبار لياقة»
الرياضي
نيمار.. «اختبار لياقة»
اليوم 09:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©