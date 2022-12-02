السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أعلام وهدايا للقادمين عبر مطار أبوظبي احتفالاً بـ«عيد الاتحاد»

خلال استقبال المسافرين في صالات مطار أبوظبي بالورد والأعلام والهدايا (وام)
3 ديسمبر 2022 02:55

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: أهمية تسخير الرياضة لتعزيز التسامح بين الشعوب
الإمارات: نتضامن مع باكستان في مواجهة العنف والإرهاب

استقبلت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة مطارات أبوظبي، المسافرين في صالات مطار أبوظبي الدولي بالورد والأعلام والهدايا، وقدمت لهم التهاني بمناسبة «عيد الاتحاد الـ51» لدولة الإمارات.
ووزع منتسبو إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي بقطاع شؤون الأمن والمنافذ وشاح علم دولة الإمارات والأعلام والهدايا العينية على المسافرين، وتضمن الاستقبال الرقصات الشعبية التي تعد جزءاً من التراث الشعبي الأصيل في الدولة.
وعبّر القادمون عبر مطار أبوظبي الدولي عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة الغالية على قلب كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، داعين المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات وقادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار والمحبة والسلام.

مطار أبوظبي
أبوظبي
عيد الاتحاد
الإمارات
شرطة أبوظبي
مطارات أبوظبي
آخر الأخبار
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين
دنيا
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين من البشر
اليوم 10:00
نيمار.. «اختبار لياقة»
الرياضي
نيمار.. «اختبار لياقة»
اليوم 09:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©