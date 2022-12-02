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احتفالية في «سالم بن حم الثقافي»

احتفالية في «سالم بن حم الثقافي»
3 ديسمبر 2022 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، أقيم في مركز سالم بن حم الثقافي بمدينة العين احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستذكر من خلالها الآباء المؤسسين وإنجازات الاتحاد، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وشخصيات بارزة في الدولة. وبهذه المناسبة، توجّه الشيخ مسلم بن حم العامري بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات، مواطنين ومقيمين، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، متمنياً أن يعيده الله علينا باليمن والخير والبركات، ومؤكداً أهمية التلاحم الشعبي مع القيادة الرشيدة للحفاظ على المكتسبات الوطنية لدولة الإمارات التي جعلت منها وطناً يحتذى بنهضته وتوجهاته الإنسانية. وقال الشيخ مسلم بن حم: «في يوم الاتحاد نستلهم حكمة وقيم الآباء المؤسسين، والجهود التي قادها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتأسيس الدولة استناداً إلى مجموعة من القيم التي يمتاز بها المجتمع الإماراتي، كما نجدد بهذه المناسبة عهد الولاء والمحبة لقيادتنا الرشيدة». وأكد ابن حم أن عيد الاتحاد هو ذكرى مجيدة يتناقلها الأبناء جيلاً بعد جيل، تعبيراً عن الفرحة الكبيرة بإنجازات الاتحاد التي تحققت في المجالات كافة. وتابع ابن حم: «اليوم، تقف الإمارات بفخر بين دول العالم كمرجع عالمي للسلام والتطور والقيادة، وقد خطت خطوات جبارة، وأصبحت مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، وذلك من خلال تعزيز التسامح، والتنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ مفهوم الابتكار في المجالات كافة».

عيد الاتحاد
الإمارات
مسلم بن حم
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