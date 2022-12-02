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الإمارات

«الصحفيين الإماراتية» تحتفل بعيد الاتحاد الـ51

مشاركون في الاحتفالية (من المصدر)
3 ديسمبر 2022 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت جمعية الصحفيين الإماراتية بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 وسط حضور كبير من الإعلاميين وأعضاء مجلس الإدارة والجمهور والزوار الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفالية.
وحملت الفقرات التي تم تنظيمها في هذا اليوم كثيراً من المعاني التي تسهم في ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي والوطني، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة لنشر السعادة والترابط بين أفراد المجتمع الإماراتي، وسلطت الضوء على أصالة شعب الإمارات ومحافظته على تراثه ونهج الآباء المؤسسين. ورفع أعضاء مجلس إدارة الجمعية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة.
وتضمنت الاحتفالية التي أقامتها الجمعية أول أمس «الخميس» بمقرها في أبوظبي العديد من الفقرات التي لفتت إلى الجهود الكبيرة التي قام بها المؤسسون لدولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة، وطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تحقق لتكون الإمارات في مصاف الدول المتقدمة خلال فترة زمنية قصيرة.

جمعية الصحفيين
الإمارات
جمعية الصحفيين الإماراتية
عيد الاتحاد
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