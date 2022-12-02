سعيد بن طحنون: راية الوطن ترفرف عالياً في سماء المجد

العين (وام)

شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان بمدينة العين، الحفل الذي نظمته مستشفيات «ميديكلينك العين»، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، بحضور فيليب تايلر مدير مستشفيات ميديكلينيك العين، وعدد من كبار الشخصيات.

ورفع معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان وجميع الحضور أصدق التهاني وأخلص الولاء والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال معاليه: «إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين، رحمهم الله، شيدوا الاتحاد بالإصرار والعزيمة، وكان همهم الأول هو بناء الإنسان الذي أصبح الركيزة الأساسية لهذا الوطن المعطاء في ظل قيادتنا الرشيدة التي عززت البنيان ومكنت الإنسان وأعلت راية الوطن لتبقى ترفرف عالياً في سماء المجد». وأضاف معاليه: «في هذا اليوم، نقول شكراً من أسعد شعب إلى قيادة الوطن، ونجدد تأكيدنا على المضي قدماً على نهج الآباء المؤسسين.. وطريق بناء دولة الاتحاد لم يكن سهلاً أو ميسراً بل كان مملوءاً بالعقبات والتحديات التي واجهها آباؤنا وأجدادنا بكل عزيمة وإخلاص وإيمان حتى تركوا لنا وطناً عزيزاً موحداً نباهي به الأمم، وفخورين بإنجازاتنا العظيمة التي تحققت بفضل رؤية قيادتنا وحكمتها، ونحن شهود حق بأن طموحنا الحضاري لا حدود له، فأصبحت الإمارات تسطر صفحات المجد في سفر التاريخ بما وصلت إليه من ريادة وتألق، حتى أصبحت منارة ترشد إلى سبيل التقدم والمجد، وندعو الله دائماً أن يمن على دولتنا الحبيبة بالأمن والرخاء والتقدم والازدهار والمزيد من التقدم والنجاحات بما يحقق الرفاهية والرخاء والسعادة لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة».

ومن جانبه، أكد الدكتور فيليب تايلرمدير مستشفيات ميديكلينيك في العين أن «عيد الاتحاد الـ 51» ذكرى غالية على نفوسنا جميعاً، وأن جميع من يعمل في مستشفيات ميديكلينيك يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لرفعة هذا الوطن المعطاء من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية التي تسمو بالمجتمع وترتقي بالدولة على الأصعدة كافة، مشيداً بالقيادة الحكيمة التي لا تبخل عليهم وتدعمهم في كل احتياجاتهم ومتطلباتهم. تضمن الحفل أهازيج شعبية وفعاليات وطنية ومجتمعية وترفيهية منوعة، حظيت بمشاركة لافتة من قبل الحضور، وأضفت على المناسبة أجواء فخر وولاء تعكس قيمة الاحتفال بـ«عيد الاتحاد الـ51» وصدى المناسبة الإيجابي الذي تزيّن بطابع التراث الإماراتي واتسم بروح الوطنية والولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وعبّر الحضور عن سعادتهم وابتهاجهم بهذا اليوم المميز في ذاكرة أبناء الإمارات.