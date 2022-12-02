أهازيج شعبية في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

شهد الشيخ عمر بن صقر القاسمي الاحتفالات الشعبية التي أُقيمت تحت سارية العلم على كورنيش القواسم بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة، وجسدت الاحتفالات مشاعر حب الوطن، والاعتزاز بمسيرة إنجازات الدولة، واعترافاً بفضل القيادة الرشيدة في الوصول بالدولة إلى مكانة مرموقة.

وتضمنت الاحتفالات التي حضرها الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل، وشاركت فيها فرق العيالة في جمعية رأس الخيمة والرمس وبن ماجد والجزيرة الحمراء للفنون والتراث الشعبي، الأهازيج الفلكلورية الشعبية والفنون التراثية الإماراتية التي عبرت عن أصالة وتاريخ أبناء الوطن وموروثهم التراثي، وعكست الفرحة والبهجة بهذه المناسبة الوطنية، فيما قدمت فرقة موسيقي شرطة رأس الخيمة عدداً من اللوحات بهذه المناسبة.