مسيرة وطنية في عجمان

عجمان (وام)

نظمت شرطة عجمان «مسيرة الاتحاد» في شارع الصفيا بإمارة عجمان ضمن احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ51، بحضور العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد شرطة عجمان، والضباط وعدد كبير من الجمهور.

وتضمنت المسيرة مرور طابور العرض العسكري الذي شارك فيه طلبة كلية الشرطة وعدد كبير من مختلف الوحدات بشرطة عجمان من المشاة وآليات الشرطة والطائرات الجوية.

وقدم العميد خالد محمد النعيمي، بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، التهنئة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، معرباً عن الفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن الغالي.

وقال: «تشارك شرطة عجمان المجتمع الاحتفال بمرور 51 عاماً على تاريخ اتحاد دولة الإمارات ليتجدد المجد، ويزداد الفخر بإنجازات دولة الإمارات التي تصدرت مجالات التميز والإبداع من أوسع أبوابها لتصبح مثلاً يحتذى به بين الشعوب، وما كان ذلك ليتحقق لولا دعم وتشجيع لا محدود من القيادة الرشيدة».

وثمن النعيمي دور وزارة الداخلية الحيوي في دعم مسيرة الاتحاد والأمن والاستقرار المجتمعي، معرباً عن فخره بمسيرة عيد الاتحاد التي تنظمها شرطة عجمان تجسيداً للوفاء والامتنان للوطن.