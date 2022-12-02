عبدالله آل حامد يؤكد ريادة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، ريادة دولة الإمارات وأسبقيتها على مستوى العالم في دعم أصحاب الهمم، وتمكينهم وإعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز دورهم المجتمعي، ومشاركتهم في مسيرة التطور والبناء التي تشهدها الدولة على مختلف الصعد.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم: «يحظى أصحاب الهمم بطاقات كبيرة، وإصرار وعزيمة لا تلين، وقدرة كبيرة على الإبداع؛ لذلك حرصت قيادتنا الرشيدة على مدهم بسبل الدعم الممكنة كافة، ولكونهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وبهدف تمكينهم وإطلاق العنان لطاقاتهم، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استراتيجية شاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي 2020 - 2024؛ بهدف جعل الإمارة نموذجاً لتمكين ودمج أصحاب الهمم».

وأضاف معاليه: «تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، نعمل في دائرة الصحة على تمكين أصحاب الهمم، من خلال وضع وتطوير السياسات والنظم، وإطلاق الحلول الذكية التي تدعم وتسهل حصولهم على خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التي يحتاجون إليها، في حين نستمر في العمل مع مزودي خدمات الرعاية الصحية لتوفير خدمات استباقية للكشف المبكر عن أي أمراض أو مضاعفات لحالاتهم الصحية، حرصاً على صحتهم وسلامتهم».