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«كهرباء الشارقة»: تشغيل 1525 عموداً لإنارة الطرق

«كهرباء الشارقة»: تشغيل 1525 عموداً لإنارة الطرق
3 ديسمبر 2022 02:53

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تركيب وتشغيل 1525 عموداً لإنارة الطرق في عدد من المناطق في مدينة الشارقة، وتم تمديد كابلات بطول 192.681 كيلومترا، كما تم عمل صيانة لعدد من المواقع، وذلك مند بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء بـ«الهيئة»، أن مشروعات الإنارة التي تنفذها «الهيئة» تساهم في مواكبة التطور المتسارع والنهضة الحضارية التي تشهدها مدينة الشارقة، وتساهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية المستدامة.

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وأكد أن «الهيئة» تعمل على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإنارة الطرق والشوارع في كافة المناطق بمواصفات وجودة عالية، ومراعاة الشكل الجمالي، وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وتركيب مصابيح حديثة وموفرة للطاقة.

خطة وجدول زمني
أشار حسن الزرعوني إلى أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في مدينة الشارقة، وفق خطة وجدول زمني، وبمواصفات وجودة عالية، والتي تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسة والجانبية، وتوفير الإنارة للمناطق، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات، بأحدث معايير التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز البنية التحتية، وتطوير مرافقها، مشيراً إلى أن مشروعات الإنارة تندرج ضمن المشروعات الحيوية، التي تواصل «الهيئة» تنفيذها في كافة مدن ومناطق الإمارة.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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كهرباء الشارقة
إنارة الطرق
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