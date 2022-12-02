«أبوظبي للإسكان» تتواصل مع المستفيدين من «حزمة الإسكان»

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بالشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على توجيهاته السامية وأوامره الكريمة بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي والتي سيستفيد منها ما يقارب من 1900 مواطن بقيمة مالية إجمالية بلغت نحو 3 مليارات درهم. وقال معاليه: «إن صرف هذه الحزمة يزيد ويضاعف من فرحة المواطنين لا سيما وأنها تتزامن مع فرحتهم باحتفالهم بعيد الاتحاد الـ 51».

كما أشار معاليه إلى أن إعلان هذه الحزمة التي تأتي استكمالاً للحزم الإسكانية خلال عام 2022 تنطلق من حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي.

وأكد معاليه على أن هيئة أبوظبي للإسكان تعمل بشكل دؤوب من أجل تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤيتها من خلال توفير كافة الخدمات الإسكانية للمواطنين بما يتواءم مع متطلبات الأسرة الإماراتية وذلك ضمن أعلى المعايير والمواصفات العالمية وبما يحقق لهم الراحة والاستقرار.

من ناحيته تقدم الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتوجيهاته الكريمة بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 3 مليار درهم، واستفاد منها ما يقارب من 1900 مواطن ومواطنة في الإمارة.

وأشار الهاملي إلى أن الحزمة تشمل صرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، والتي تأتي تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد 51، واستكمالاً للحزم السكنية لعام 2022 والتي بلغت قيمتها ما يقارب 7 مليارات درهم واستفاد منها أكثر من 4 آلاف مواطن ومواطنة.

وأضاف الهاملي أن «ذلك كله يؤكد حرص القيادة الرشيدة على إسعاد المواطنين واهتمامها بتوفير كافة احتياجاتهم والاهتمام بشؤونهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي وبما يضمن أسراً مستقرة وآمنة من أجل مستقبل أفضل»، لافتاً إلى أن الهيئة باشرت بتنفيذ التوجيهات السامية مباشرة عبر التواصل وإبلاغ المواطنين المستفيدين من هذه الحزمة.