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الإمارات

دام عزك يا وطن

دام عزك يا وطن
3 ديسمبر 2022 02:55

في عيد الاتحاد الحادي والخمسين، تزينت الإمارات بألوان العلم، وتعطرت بعبق التاريخ، وأضاءت ربوعها بشائر المستقبل، وعمت شعبها مشاعر الفرح والفخر والاعتزاز، احتفاءً بذكرى قيام الاتحاد، وانطلاق مسيرة البناء والتحديث والتطوير، التي أبهرت العالم، وأثمرت في زمن قياسي دولةً عصريةً، حجزت لنفسها موقعا بارزاً وسط أكثر الدول تقدماً وتطوراً، وأسرعها نمواً وإنجازاً، وأروعها إبداعاً وابتكاراً.

بالأمس كانت الإمارات لوحة بديعة مفعمة بمشاعر وطنية جياشة.. زاخرة بأسمى معاني الولاء للوطن، وأبلغ علامات الالتفاف حول قيادته الرشيدة، كانت الدولة نموذجاً فعلياً حقيقياً للتعايش والتناغم بين البشر: الإماراتيون يحتفلون بعيدهم، وحولهم ومعهم جموع من المقيمين والزائرين، يتغنون معاً بحب الإمارات، 
ويرددون سوياً نفس الأهازيج، ويصدحون في صوت واحد: «دام عزك يا وطن».

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تصوير: (مصطفى رضا، صادق عبدالله وام، أ ف ب)

عيد الاتحاد
الإمارات
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