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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء باكستان هنأه خلاله باليوم الوطني

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء باكستان هنأه خلاله باليوم الوطني
2 ديسمبر 2022 23:14

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة هنأ خلاله سموه بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات، معرباً عن تمنياته للدولة وشعبها مزيداً من التطور والازدهار والرفعة.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره لرئيس الوزراء الباكستاني لتهنئته بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنياً لبلده وشعبه دوام التقدم والنماء.

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المصدر: وام
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