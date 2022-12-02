عيد الاتحاد الـ 51 يجسد مسيرة ريادة الإمارات

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تضمن الاحتفال الرسمي الضخم بعيد الاتحاد الـ 51، مساء اليوم الجمعة الموافق الثاني من ديسمبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 13 فقرة وموضوعا رئيساً وعرضاً مستوحى من التراث الثقافي العريق لدولة الإمارات وطموحاتها للمستقبل.

وقدم العرض لمحة عن مستقبل مشرق واعد يجمع كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، ويكتسب حفل هذا العام أهمية خاصة كونه الأضخم من بعد جائحة كورونا.

وتمثلت أبرز فقرات الحفل في قصيدة من شعر الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستعراض إنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" حيث تم عرض لقطات أرشيفية احتفاءً بإنجازاته البارزة وتأثيره الإيجابي في مختلف المجالات، بما في ذلك البيئة والاستدامة والتكنولوجيا والاقتصاد والتعليم.

ويترأس لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51، سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة، وبدأت الاستعدادات للحفل الرسمي لعيد الاتحاد الحادي والخمسين في شهر يونيو هذا العام، أي قبل قرابة 6 أشهر.

ضم فريق العمل أكثر من 6900 فرد من أكثر من 100 جنسية، بما في ذلك كبار المهندسين والمبدعين والفنيين من جميع أنحاء العالم، كما شهد الحفل مشاركة 1000 طالبة وطالب من جنسيات مختلفة في مسيرة خاصة للأطفال، تستحضر في الأذهان احتفالاتنا التقليدية بعيد الاتحاد، وينضمون بأصواتهم إلى موسيقى الأوركسترا الحية والجوقة، منشدين أغنية تعبرّ عن الأمل والبهجة والاحتفال.

قصص الرواد

وركزّت فقرات الحفل، على أوجه عدة منها قصص ملهمة لرواد الأجيال المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى جوانب تتعلق بالبيئة والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، والتي تشكل جزءاً مهماً من التراث المحلي.

وتوافقت المواد البصرية للحفل مع بيئة وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأخذ الجمهور في رحلة بصرية مبهرة تسلط الضوء على جيل الرواد الملهمين الذين قدموا مساهمات كبيرة في 7 مجالات رئيسية وهي: العلوم البحرية، البيئة، الزراعة، الفضاء، وسائل النقل، الطاقة الشمسية، والتعليم، وتهدف هذه القصص إلى إلهام جيل الغد وتعزيز الهوية الوطنية.

وقدم عرض هذا العام قصص ملهمة عبر الأجيال من خلال عروض جذابة تستعين بتقنيات فريدة وأسلوب سردي استثنائي يستلهم ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستحضر طموحات الحاضر.

واستوحت الهوية البصرية لعيد الاتحاد هذا العام، شكلها من حرفة السدو التقليدية في صنع النسيج، وتتميز بالعديد من العناصر المستوحاة من مفهوم العرض، بالإضافة إلى الموضوعات الرئيسية لاحتفالات هذا العام.

الشعر والتراث

وللشعر دور بارز في احتفالات هذا العام، حيث يقدم العرض 11 قصيدة جديدة لكل من جمعة بن مانع الغويص، عليّ الخوار، سيف السعدي، وسالم بن كدح الراشدي، تشيد القصائد بإنجازات دولة الإمارات وقصص روادها.

وقدّم الإخراج الموسيقي لعرض هذا العام، مزيجاً من الأغاني والأهازيج الإماراتية التقليدية وإيقاعات الموسيقى العالمية، وشهد الاحتفالات إبداعات الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية بالتعاون مع موسيقيين إماراتيين، والذين قدموا عرضا موسيقيا حيا أثناء الاحتفال الرسمي.

العرض العسكريوتضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً يمزج بين فن التغرودة التقليدي مع الإيقاع العسكري، كما تضمن العرض فن العيالة التراثي.

ويضم الفريق الموسيقي المخرج بيير موسيج من ميوسك كوم وآدم ميلر، المهندس المسؤول عن الإخراج الصوتي للعرض، بالإضافة إلى ذلك، يقود الأوركسترا المهندس علي الأمير والمايسترو نيكولاس دوت.

كما قاد المايسترو هيثم سعدون التسجيلات العربية للنغمات الوترية والآلات الموسيقية المنفردة، ولعب كورال الإمارات دوراً لافتاً، حيث غني جميع المشاهد وألقي القصائد في العرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ 51 لهذا العام.

50 موقعاً

وتم بث الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ 51 في الثاني من ديسمبر في أكثر من 50 موقعًا في الإمارات السبع، وابتدأ البث المباشر من الساعة 6 مساءً من مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة.

وتمكن المواطنون والمقيمون في أبوظبي مشاهدة الاحتفالات في مجالس أبوظبي في كل من مدينة أبوظبي والعين والظفرة، فضلاً عن بث الاحتفالات في قصر الحصن ومهرجان الشيخ زايد وصرح زايد المؤسس ومهرجان ليوا الدولي.

أما في إمارة دبي، فتمكن الجمهور من الانضمام إلى الاحتفالات في ساحة الوصل في مدينة إكسبو وعند سد حتا.

فيما تمكن الجمهور في إمارة الشارقة من الاستمتاع بالحفل في منتزه الشارقة الوطني وحصن الذيد وخورفكان.

أما في إمارة عجمان فتمكن الجمهور من مشاهدة الاحتفالات في حديقة العلم ومارينا عجمان، وفي إمارة أم القيوين في حديقة الخور.

كما عرضت الاحتفالات لجمهور إمارة رأس الخيمة في جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح، وعلى كورنيش الفجيرة في إمارة الفجيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم بث الاحتفال الرسمي في دور السينما في مختلف أنحاء الدولة والتي تتضمن نوفو سينما، فوكس سينما روكسي سينما ،ريل سينما ، ستار سينما، واوسكار سينما.

وتمكن الجمهور في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من متابعة العرض الرسمي مباشرة ابتداءً من الساعة 5:30 مساءً عبر الموقع الرسمي لعيد الاتحاد وجميع القنوات التلفزيونية المحلية.

والحضور الجماهيري مفتوح في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ابتداءً من 3 ديسمبر وحتى 11 ديسمبر، وتتوفر التذاكر عبر الموقع الالكتروني: www.UAENationalDay.ae