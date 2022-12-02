محمد بن راشد: الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد وبداية متجددة كل عام لدولة الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد وبداية متجددة كل عام لدولة الإمارات.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد.. وبداية متجددة كل عام لدولة الإمارات.. وبداية مرحلة قادمة تتوحد فيها الطاقات.. والجهود.. والخبرات.. لبناء أفضل دولة.. وإسعاد شعب الاتحاد. حفظ الله دولة الإمارات وأدام خيرها وعزها ومجدها».