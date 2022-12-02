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الإمارات

الإمارات ترسل 85 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

جانب من المساعدات المقدمة
2 ديسمبر 2022 14:20

 تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، أرسلت دولة الإمارات قافلة تضم 6 شاحنات، محملة بـ 85 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، لمستشفيات قطاع غزة بقيمة 10 ملايين دولار، عبر معبر رفح الحدودي، للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في القطاع، وذلك من خلال ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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تأتي هذه المساعدات ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتسعى دولة الإمارات دائما إلى تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان خاصة من النساء والأطفال.

المصدر: وام
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
فلسطين
قطاع غزة
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