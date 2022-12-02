منصور بن زايد: في يومنا الوطني الحادي والخمسين نستحضر بكل الفخر معالم مسيرة وطننا المباركة

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أن في اليوم الوطني الحادي والخمسين نستحضر بكل الفخر معالم مسيرة وطننا المباركة.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «في يومنا الوطني الحادي والخمسين نستحضر بكل الفخر معالم مسيرة وطننا المباركة ونستعيد باعتزازٍ تضحيات الآباء المؤسسين.. مُعبّرين عن صادق الولاءِ للقيادة الرشيدة وهي تسير ببلدنا نحو آفاق الريادة والتميز في مختلف مجالات التنمية.. حفظ الله الإمارات وأدام عليها نعم الأمن والخير والرخاء»