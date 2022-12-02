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سيف بن زايد: من علياء المشهد يتلألأ في عيد الاتحاد الـ 51 التلاحم الوطني بأبهى صوره

سيف بن زايد: من علياء المشهد يتلألأ في عيد الاتحاد الـ 51 التلاحم الوطني بأبهى صوره
2 ديسمبر 2022 10:37

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن من علياء المشهد يتلألأ في عيد الاتحاد الـ 51 التلاحم الوطني بأبهى صوره.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «من علياء المشهد، يتلألأ في عيد الاتحاد الـ 51 التلاحم الوطني بأبهى صوره، في ظل قيادةٍ رشيدة استثنائية، حملت الراية بقوة الإرادة على نهج زايد الخير والأباء المؤسسين، معلنةً بداية مرحلةٍ تاريخية جديدة، يسمو فيها صرح الإمارات ليكون أقوى عزماً وأكثر إنجازاً وريادة حاضراً ومستقبلاً».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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سيف بن زايد
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