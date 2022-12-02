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محمد بن زايد: الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل

محمد بن زايد: الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل
2 ديسمبر 2022 10:16

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أن الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل.. فيه أعاد زايد وأخوانه كتابة التاريخ.. بقصة اتحاد الإمارات التي اختزلت كل معاني الحكمة والعزيمة.. وبإذن الله ستستمر بلدنا بمنهجها الراسخ في البناء والتطوير لمرحلة جديدة من استدامة المكتسبات والارتقاء بالطموحات.. كل عام والجميع بخير».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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