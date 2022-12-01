فعاليات مجتمعية: حزمة المنافع السكنية توفر الرخاء والاستقرار الأسري للمواطن

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكدت فعاليات مجتمعية في أبوظبي، أن حزمة المنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن، وحرصها على توفير السكن المناسب، وتحقيق الاستقرار الأسري لأبناء الوطن، وهو ما ضاعف من فرحتهم بالعيد الوطني، وجعل الفرحة فرحتين.

وأكد سلطان زايد المزروعي (من أهالي الظفرة)، أن حزمة المنافع السكنية للمواطنين تعكس المكانة التي يحتلها المواطن في فكر ووجدان قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً على إسعاد المواطن وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، خاصة أن الحزمة الجديدة شملت صرف قروض سكنية، وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية. وثمن المزروعي حزمة المنافع السكنية الجديدة التي تأتي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في توفير خيارات السكن الملائمة ومقومات العيش الكريم لكل أسرة مواطنة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لمشاريع الإسكان كافة في المنطقة والتي تمثل نموذجاً فريداً من نوعه في اعتماد مبدأ الاستدامة لتحقيق التنمية الحضرية.

وأشار عبدالله الحمادي إلى أن الحزمة الجديدة من المنافع السكنية ستساهم في إنعاش الحياة الاقتصادية، وتحريك عجلة النشاط التجاري والخدمي والصناعي، وهو ما يحقق نمواً وتطوراً اقتصادياً تنعكس آثاره الإيجابية على الجميع، وذلك نظراً لما تعود به من فوائد إيجابية على جميع المواطنين، وبما يشمل ذلك جوانب الحياة اليومية كافة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ستسهم في توفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر وتوفر بيئة أسرية آمنة.

واعتبر سالم أحمد المزروعي أن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة التي تزامنت مع فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51، واستكملت الحزم السكنية لعام 2022 التي بلغت قيمتها ما يقارب 7 مليارات درهم، واستفاد منها أكثر من 4000 مواطن ومواطنة، ضاعفت من فرحة المواطنين، تلك الفرحة التي لامست قلوب الآلاف من الأسر والعائلات التي تلقت الخبر بفرحة عارمة وسعادة لا توصف من الجميع، خاصة أن تلك المكرمة جاءت انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وأوضح حمد معنس العامري أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضاعفت الفرحة لدى آلاف الأسر، وجعلت الفرحة فرحتين، الأولى فرحة اليوم الوطني، والثانية بالمكرمة التي لامست اهتمام الآلاف من الأسر والعائلات المواطنة التي تمثل لها المساكن الأولوية القصوى في حياتها، وهو ما لمسته القيادة الرشيدة، وحرصت على توفير كل مقومات العيش والحياة الكريمة للمواطنين. وأكد خليفة الفلاحي أن مكارم قيادتنا الرشيدة لا تتوقف، وأياديهم البيضاء دائماً ممتدة للجميع، وتلك المكرمة التي أسعدت الجميع جاءت لتعكس اهتمام قيادتنا الحكيمة، وحرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، بجانب بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه.

وبين حمد سالم الهاملي أن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة ليست جديدة على قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً على تقديم كل ما من شأنه أن يساهم في الارتقاء بالمواطن، ويحقق له الرفاهية والعيش الكريم، موضحاً أن تلك المنافع السكنية التي تم الإعلان عنها تعتبر إحدى الدعامات التي تقدمها القيادة الرشيدة لأبناء الوطن لتوفير الحياة المستقرة لهم، وهي جزء لا يتجزأ من منظومة عطاء متكامل لا تنتهي من القيادة لأبناء الوطن الذين يجب عليهم أن يردوا هذا العطاء بمزيد من الجد والاجتهاد لرفعة وطننا الغالي.