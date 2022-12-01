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شيخ الأزهر يهنئ رئيس الدولة بعيد الاتحاد

شيخ الأزهر يهنئ رئيس الدولة بعيد الاتحاد
2 ديسمبر 2022 02:23

أبوظبي (وام)

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تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، سائلاً المولى عز وجل أن يُديمَ على دولة الإمارات الأمن والأمان والتقدم والازدهار.
وبهذه المناسبة، أعرب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة، ودور قادتها الأوفياء في ترسيخ قيم السلام والتعايش المشترك، سيراً على نهج الوالد الحكيم المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مشيداً بالعلاقات الوثيقة التي تجمع الأزهر الشريف ودولة الإمارات العربية المتحدة، ما كان له عظيم الأثر في تعزيز السِّلم والأخوة الإنسانيَّة حول العالم.

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