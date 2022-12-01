«الداخلية» وشرطة رأس الخيمة تحتفلان بعيد الاتحاد

رأس الخيمة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، احتفالات وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة بعيد الاتحاد الـ 51 ، ضمن احتفالات دولة الإمارات الوطنية، والتي أقيمت على كورنيش القواسم برأس الخيمة.

وأشاد الشيخ أحمد بن سعود، بالدور الحيوي لوزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة في تعزيز الأمن والأمان، والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة بالدولة، مؤكداً أن الإمارات بحكمة قيادتها، ورؤيتهم ودعمهم، ماضية في تعزيز النجاحات المحققة في الأعوام الماضية، وفي طريقها نحو آفاق جديدة من الريادة والمنجزات والرفاه والازدهار.

حضر حفل مسيرة عيد الاتحاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين من رأس الخيمة وكبار ضباط شرطة رأس الخيمة وجماهير غفيرة من أفراد المجتمع.

من جانبه، أعرب قائد عام شرطة رأس الخيمة عن الفخر والاعتزاز بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، بما تحمله من الأمنيات الطيبة للإمارات، قيادة وشعباً، في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً.

وأشار إلى أن عيد الاتحاد الـ 51، يأتي هذا العام ليتوّج مسيرةَ نصف قرن زاخرة بالإنجازات العالمية في مختلف المجالات، صنعتها الإرادة القوية والعزيمة والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي تأخذ بأسباب العلم وسبل التنمية المستدامة، لتكون الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، وهو ما أصبح واقعاً ملموساً، حيث تتصدر دول المنطقة في الكثير من المؤشرات العالمية. مؤكداً أن ذلك يدعونا إلى الفخر والاعتزاز ومواصلة الجهود، للحفاظ على هذه المكتسبات والوصول إلى الريادة العالمية في الأعوام القادمة، تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.