«الصحة»: الإمارات علامة بارزة على تقدم الدول والأمم

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة، في مقر ديوان الوزارة بدبي، وسط أجواء وطنية وتراثية، تؤكد أسمى معاني الهوية الوطنية والانتماء والولاء لدولة الإمارات. وشهد الحفل حضور عدد من الوكلاء المساعدين، ومستشار معالي الوزير، وعدد من مديري الإدارات والأقسام وموظفي الوزارة، وعدد من المتعاملين.

وافتتحت فعاليات الحفل بكلمة القيادة ألقاها الدكتور سالم الدرمكي، مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، تقدم فيها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين للدولة.

وقال: «إن عيد الاتحاد يوم خالد أرسيت فيه دعائم مشروع حضاري جوهره هوية وطنية وتقاليد أصيلة، ويمثل تاريخاً بأكمله تجتمع فيه أسمى القيم الوطنية في تجسيد ملحمة الاتحاد، بفضل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين».

وأضاف الدرمكي أنه في عيد الاتحاد تمتزج مشاعر العزة والفخر بمشاعر السعادة والفرح وقد ترسخت دعائم اتحادنا الشامخ وأصبحت دولة الإمارات علامة بارزة على تقدم الدول والأمم، وحققت دولتنا سلسلة متصلة من النجاحات، ونفذت استراتيجيات ازدهار مبتكرة ومستدامة وتنمية غير مسبوقة مبنية على اقتصاد المعرفة، وتقدماً في شتى مجالات الحياة ضمن مسيرتنا الاتحادية الشامخة، والتي تبوأت الدولة من خلالها مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، بفضل قيادتنا الحكيمة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً لتلاحم القيادة مع الشعب وللتعايش الإنساني والتسامح بين مختلف الثقافات الموجودة على هذه الأرض الطيبة، في ظل سيادة القانون وصون كرامة الإنسان، كما غدت الدولة نموذجاً ملهماً لدول العالم ووجهة مثالية للموهوبين وأصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الفريدة.

وتضمنت احتفالات الوزارة بعيد الاتحاد مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التراثية ومسيرة وطنية للموظفين بمشاركة الخيالة، وعرضاً للفرقة الحربية والدراجات النارية لشرطة دبي، فضلاً عن المسابقات التراثية والفعاليات الوطنية المتنوعة، وذلك في إطار التعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتنمية وتعزيز الشراكة لضمان استمرار العلاقة التكاملية وتوطيد أواصرها للاحتفاء بالمناسبات الوطنية، وإطلاق المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تنسجم مع السياسات والتوجهات والخطط التي تتبناها حكومة الإمارات.