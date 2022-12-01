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وفد من «منافذ الشارقة» يُشارك في احتفالات عُمان بعيد الاتحاد الـ 51

خلال الاحتفال (من المصدر)
2 ديسمبر 2022 02:22

الشارقة (الاتحاد)

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شارك وفد من اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، في احتفالات سلطنة عُمان بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، في منفذ خطمة ملاحة الحدودي العُماني، في تأكيد على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ووحدة الحال والمواقف والأهداف المشتركة.
وترأس وفد اللجنة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، رئيس اللجنة، وضم عدداً من الضباط والمسؤولين.
وكان في استقبال الوفد، العقيد سعيد بن محمد الجابري، مساعد قائد شرطة محافظة شمال الباطنة بعُمان، والمقدم مؤيد الشنفري، ضابط مركز منفذ خطمة ملاحة، وعدد من الضباط والمسؤولين والأعيان في سلطنة عُمان، حيث اشتملت المظاهر الاحتفالية على تنظيم مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاء بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، إلى جانب الأهازيج والرقصات الشعبية التراثية التي تم تصميمها خصيصاً لهذه المناسبة من قبل الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية بالسلطنة، إلى جانب تقديم معزوفات خاصة من قبل فرقة موسيقى شرطة عُمان السلطانية، بالإضافة إلى العروض الجوية بواسطة الطيران الشراعي التي حملت أعلام وصور قادة البلدين الشقيقين.
وأعرب الرئيسي، عن امتنانه للأخوة الأشقاء في سلطنة عُمان على هذه المبادرة النبيلة، ناقلاً شكر وتقدير الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة للأشقاء في سلطنة عُمان، مشيداً بحفاوة الاستقبال غير المستغربة والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية ومدى أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أن تشارك الإماراتيين والعُمانيين احتفالات الأيام الوطنية، إنما يؤكد عمق الروابط والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تزداد نمواً ورسوخاً في ظل القيادة الحكيمة لقادة البلدين، والحرص البالغ على رفع مستوى التقدم المنشود للبلدين الشقيقين والسير نحو المستقبل بعزيمة وثبات.
واختتمت الاحتفالات بتقديم هدية تذكارية، حيث تسلم محمد إبراهيم الرئيسي خنجراً عُمانياً مصنوعاً من الفضة من قبل الجانب العُماني، كما تشارك الجانبان في استقبال الزوار من كلا البلدين بالورود والهدايا، تعبيراً عن عمق العلاقات الطيبة والأخوة المتينة بين دولة الإمارات وعُمان الشقيقة.

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