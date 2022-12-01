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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون لدى استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (وام)
2 ديسمبر 2022 02:22

أبوظبي (وام) 

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، في واحة الكرامة، فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة.
ولدى وصول فخامته إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال جولة قام بها فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في مختلف أنحاء الواحة، شرحاً وافياً عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، مختتماً جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار تعبر عن تقديره لبطولات وتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن واحة الكرامة تعتبر أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

خليفة بن طحنون
أبوظبي
الإمارات
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واحة الكرامة
اليمن
رشاد العليمي
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