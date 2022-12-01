«سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية» و«دبي الإسلامي» يتعاونان لبناء 16مسكناً

أم القيوين (وام)

شهد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، توقيع اتفاقية بين المؤسسة وبنك دبي الإسلامي لتنفيذ وبناء 16 مسكناً بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة عود الطاير بأم القيوين، يتم تخصيصها للأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51.

وقع الاتفاقية كل من راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، ونواف الريسي، رئيس خدمات الدعم المجتمعية لدى بنك دبي الإسلامي، بحضور خلفان أحمد مسفر، ومحمد سالم المليحي، عضوي مجلس أمناء المؤسسة.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، أن هذا المشروع الخيري المشترك بين المؤسسة وبنك دبي الإسلامي، يأتي في إطار تفعيل التعاون بين المؤسسة والجهات الأخرى في الدولة، ودعماً للجهود المشتركة من أجل تخفيف عبء الحياة على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتوفير المسكن الملائم لهم، وتماشياً مع نظام المساعدات الداخلية الذي تتبعه المؤسسة.

من جهتها، أكدت إدارة بنك دبي الإسلامي، أن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً لدعم البنك للمشاريع الخيرية في إمارة أم القيوين وبقية إمارات الدولة، مشيراً إلى أن مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، إحدى الجهات الرائدة والمنظمة في مجال العمل الخيري والإنساني في الدولة.