«الداخلية»: إمارات الأمن والأمان

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تحرص وزارة الداخلية على تعزيز الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة ومن هذا المنطلق، فهي لا تألو جهداً بالعمل على تحقيق هذه الغاية الوطنية النبيلة في ظل دولة الاتحاد، انطلاقاً من أن الأمن والاستقرار ضرورة من ضرورات الحياة وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد. الأمر الذي دفعها لاتباع منهج جديد يرتكز على أسس علمية ومنهجية لتطوير الإمكانيات البشرية والمادية لوزارة الداخلية لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. كما تسعى وزارة الداخلية للحفاظ على أسلوبٍ متوازنٍ يجمع بين الحد من الجريمة وبين الكشف عنها، وتولي اهتماماً خاصاً لكلٍ من مفهوم نشر المعلومات الصحيحة والمناسبة ومفهوم الشرطة المجتمعية، على أن نتعاون في هذا الصدد مع كافة السلطات والهيئات والجهات المعنية.

لذلك، فإنَّ الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تتطلب استشراف المستقبل والتطلع إليه، وذلك من خلال الإرادة والاستعداد للتجاوب بمرونة وبشكلٍ مناسب لكلٍ من المتطلبات المحلية والتغييرات التي تحددها القيادة الرشيدة من خلال الاستعداد الكامل والجاهزية للتغيرات المختلفة، وذلك بمواكبة التطورات العالمية.

نجاحات مستمرة

لقد حققت وزارة الداخلية العديد من النجاحات والإنجازات من خلال خطط التطوير والتحديث المعتمدة على توفير الإمكانيات البشرية المواطنة والمؤهلة، والفنية من خلال توفير الأجهزة والمعدات، والتوسع في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وفق خطط استراتيجية أمنية فعالة تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل، قائمة على روح التعاون والمبادرة وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الشرطية والمجتمع أفراداً وهيئات ومؤسسات لتحقيق مفهوم المسؤولية المشتركة في توفير المزيد من الأمن والاستقرار في المجتمع.

وتعد وزارة الداخلية من أهم المؤسسات الاتحادية بالدولة، لما تقوم به من عمل ريادي وفاعل يساهم بصورة واضحة في دعم الأمن والاستقرار فيها وهي تنطلق من غاية سامية، وهي الوصول لمجتمع أكثر أماناً والحفاظ على النظام والأمن والحد من الجريمة وإزالة الشعور بالخوف منها، والإسهام في تحقيق العدل من خلال سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة عن طريق أجهزة شرطية فعالة ميدانياً وعملياً.



«مرخوص»

قدمت وزارة الداخلية خلال العام الجاري خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة ضمن مبادرة «مرخوص» والتي تسمح لمواطني الدولة القيادة برخصتهم الوطنية في مختلف دول العالم واستبدالها برخصة محلية في حال الإقامة، كما تمنح المبادرة لزوار دولة الإمارات أحقية القيادة برخصتهم الوطنية واستبدالها برخصة إماراتية في حال الإقامة.

وأوضحت أن الاعتراف، يقوم على استخدام رخص القيادة الوطنية لمواطني دولة الإمارات لغير غرض الإقامة وإمكانية استخدام رخص القيادة الوطنية لزائري الدولة لغير غرض الإقامة، بينما يقوم الاستبدال، على استبدال رخص القيادة الوطنية لمواطني دولة الإمارات أثناء الإقامة، وإمكانية استبدال رخص القيادة الوطنية لزائري الإمارات برخصة قيادة إماراتية في حال الإقامة.

كما أطلقت وزارة الداخلية وبالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد برنامج «حمايتكم أمانة»، ممثلة بمركز الوزارة لحماية الطفل وبالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد مبادرة مجتمعية تحت عنوان «حمايتكم أمانة»، وذلك لاستهداف دعم جهود حماية الأطفال ووقايتهم، لا سيما أصحاب الهمم منهم. ويهدف البرنامج إلى تنسيق الجهود والعمل المشترك بين المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز حماية الأطفال خاصة أصحاب الهمم، وتوفير البيئة الآمنة لهم، وتعزيز الوعي المجتمعي بذلك، وسبل وقايتهم وحمايتهم.

جوائز عالمية

وحصلت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة على «7» جوائز بفئة القائد المؤثر تحت سن الأربعين للعام 2022، ضمن جوائز الجمعية الدولية لقادة الشرطة «IACP» في الولايات المتحدة الأميركية، أكبر منظمة مهنية في العالم.

الجدير بالذكر، أن الجمعية الدولية لقادة الشرطة «IACP» تعتبر الرابطة المهنية الأكبر والأكثر تأثيراً على مستوى العالم لقادة الشرطة وتضم أكثر من «30000» عضو في «150» دولة، وتعد جهة رائدة معترفاً بها في مجال الخدمات الشرطية على مستوى العالم منذ عام 1893م.

واستضافت وزارة الداخلية اجتماع مجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية «VGT» خلال نوفمبر للعام الجاري، والذي استمر لمدة 3 أيام، بمبنى الوزارة في العاصمة أبوظبي.

وتسلمت وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية جائزة الابتكار المؤسسي في فئة الجهات المبتكرة ضمن جائزة أفضل الممارسات العالمية بتصنيف 7 نجوم، والتي يمنحها مركز أبحاث التميز المؤسسي بنيوزيلندا، بالإضافة إلى شهادة اعتراف من المركز بأن الوزارة هي أول جهة شرطية تحصل على الجائزة.

وقّعت وزارة الداخلية 13 مذكرة تفاهم في المعرض الدولي الأبرز بالمنطقة «جيتكس جلوبال» 2022، مع المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض الخدمات الذكية والتقنيات الحديثة التي تتبناها وزارة الداخلية لتقديم أفضل الحلول والممارسات الاستباقية في المجالات الأمنية والشرطية، لتعزز شراكاتها الإستراتيجية العالمية ومشاريعها الريادية.

كما قعت وزارة الداخلية 3 مذكرات تفاهم خلال معرض جيتكس جلوبال 2022 مع بنك دبي الإسلامي، ومع شركة الفردان للصرافة ومع شركة «لولو لتحويل الأموال».

وأطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية حملة بعنوان «حمايتكم مسؤوليتنا»، والتي ستستمر على مدار 3 أشهر حتى نهاية العام الجاري لتوعية أفراد المجتمع، وتتضمن الحملة عدة حملات فرعية منها السلامة في الشتاء، وسلامة أصحاب الهمم، والقاتل الخفي «أول أكسيد الكربون»، والسلامة لسكان الأبراج العالية، وسلامة المباني قيد الإنشاء.

أطلقت وزارة الداخلية البرنامج السابع للكفاءات القيادية المتميزة والبرنامج الرابع للقيادات النسائية بتنظيم مركز تنمية القادة في الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير في الوزارة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات تعليمية دولية مثل معهد القيادة والإدارة، وأكاديمية التفكير التصميمي، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مواصلة تطبيق البرامج النوعية والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءات القيادية والأساسية لمنتسبيها، وتأهيل قيادات شابة تتواكب مع المتغيرات والتطورات الحديثة.

وفازت النقيب مريم محمد الحمادي من وزارة الداخلية بجائزة «خدمة المجتمع» الممنوحة من الجمعية العالمية للشرطة النسائية في المؤتمر الذي أقامته الرابطة في كندا لتكريم الفائزين بالجوائز من العنصر الشرطي.

وشهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إطلاق ميزة «مركز العائلة»، وهي ميزة جديدة للرقابة الأبوية ضمن تطبيق «سناب شات».

بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، تم الإعلان عن مبادرة مجتمعية مشتركة بين وزارة تنمية المجتمع وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية - فزعة، تتضمن توزيع حقائب مدرسية بكافة مستلزماتها على المستحقين من الطلبة من الأسر ذوي الدخل المحدود، بهدف التسهيل عليهم وتوفير مستلزماته.

وحصلت وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية على تصنيف 7 نجوم ضمن فئة المؤسسات بالجائزة العالمية «أفضل الممارسات «International Best Practices Competition».

حقق منتخب شرطة الإمارات ممثلاً في القيادات العامة للشرطة، إنجازاً غير مسبوق في ختام مشاركته ببطولة الألعاب الدولية لرجال الشرطة والإطفاء، في هولندا، حيث بلغت حصيلة المنتخب من الميداليات 73 ميدالية ملونة.

«زايد رجل الأمة» تدخل جينيس كأكبر خريطة ذهنية بالعالم

دخلت الخريطة الذهنية «زايد رجل الأمة» التي نفذتها وزارة الداخلية ممثلة بمركز الوزارة للابتكار التابع للإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر خريطة ذهنية على لوحة جدارية في العالم، حيث سلمت اللجنة المختصة من جينيس الشهادة لوكيل وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي في ميدان كلية الشرطة الذي يستضيف هذه اللوحة الجدارية المتميزة.

جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

فازت وزارة الداخلية بـ «9» فئات ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها السادسة لتميزها وريادتها وتحقيقها منجزات انعكست في الأداء العام للوزارة وتعزيزها منظومة العمل الحكومي من خلال المبادرات والمشاريع الريادية وتطبيقها لأفضل معايير التقييم والجودة والأداء.

تطوير مهني

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بمركز التطوير المهني في الإدارة العامة لتطوير الكفاءات بالتعاون مع لجنة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال، برنامج «اختصاصيّ معتمد في مكافحة غسل الأموال» «Certified Anti-Money Laundering Specialist - CAMS» خاص بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتمكين المشاركين وتعزيز قدراتهم للإحاطة بكافة الجوانب والعمليات المتعلقة بجرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

4 ملكيات فكرية

حصلت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للسعادة على 4 ملكيات فكرية لأربع ممارسات نموذجية في مجال تقديم الخدمات الحكومية ورفع مستوى سعادة وجودة حياة المتعاملين والمجتمع، وذلك في إطار جهودها المستمرة في تطوير خدماتها وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين من خلال رحلة مثالية للمتعاملين تغطي كافة احتياجاتهم وتفضيلاتهم وفي إطار جهود التميز والريادة.

«بصمة الوجه»

فازت منظومة «بصمة الوجه» المشروع المقدم من وزارة الداخلية، بجائزة أفضل ابتكار جذري ضمن فئات جائزة «الإمارات تبتكر 2022»، حيث يعد مشروعاً ريادياً أحدث تغييرات جذرية في طبيعة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتعزيز موقعها الريادي المتقدم على سلم مؤشرات التنافسية الدولية.

تمرين التحالف الأمني

كما انطلقت أعمال تمرين التحالف الأمني الدولي الافتراضي «ISALEX 2.0» الأول من نوعه عالمياً خلال مارس الماضي، وذلك عبر استخدام العالم الافتراضي «METAVERSE» بحيث استضاف جناح فزعة بـ «إكسبو 2020 دبي» غرفة عمليات الفريق الإماراتي المشارك في التمرين، إلى جانب 50 خبيراً أمنياً من 9 دول عالمية التقوا افتراضياً عبر العالم الرقمي.