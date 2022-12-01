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«معاً ننشد لمحمد بن زايد».. مبادرة أطلقتها «مؤسسة ميثاء بنت أحمد»

«معاً ننشد لمحمد بن زايد».. مبادرة أطلقتها «مؤسسة ميثاء بنت أحمد»
2 ديسمبر 2022 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، إحدى مبادراتها المجتمعية في حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة، مبادرة: «معاً ننشد لمحمد بن زايد»، وذلك عبر الدعوة لترديد النشيد الوطني بصوت واحد في عيد الاتحاد يوم الجمعة 2 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً، من قبل جميع سكان الإمارات، من مواطنين ومقيمين وكل من يعشق الإمارات من جميع أنحاء العام، وذلك عرفاناً وتعبيراً عن الامتنان، وتأكيداً على الوفاء لدولة الإمارات وقيادتها، حيث يبدأ ترديد النشيد الوطني في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات من أي مكان، بحيث يتم تصوير فيديو لحظة الإنشاد الفردي أو الجماعي مع العائلة في المنزل أو مع الزملاء في العمل أو في أيّ من المرافق العامة. ومشاركة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان هذه الفيديوهات من خلال وسم (#معا_ننشد_لمحمد_بن_زايد)، وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51 بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية: إن صاحب السمو رئيس الدولة قائد استثنائي، إذ تبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً في كثير المؤشرات، وبقيادته الحكيمة، وإن التاريخ سيكتب بمداد الذهب سيرته ومسيرته ونجاحه غير المسبوق في جميع المجالات.
ولفتت إلى أن المبادرة تعبير صادق عن الولاء والطاعة لقائد عظيم، يسعى لأن ينعم شعبه وكل الشعوب في العالم بالأمان والسلام والرخاء والازدهار.
وتعبيراً عن مساهماته الدولية الإنسانية، وتصدر الإمارات، حتى أصبحت رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه إقليمياً ودولياً، بقدراتها وعطائها وإنسانيتها وقوتها الناعمة وحضورها الإقليمي والدولي، حتى أضحت قبلة رئيسية لمعظم قادة العالم والرؤساء، ومكانتها العظيمة بين دول العالم، وإطلاق هذا الهاشتاق في حب القيادة والوطن أمر بسيط بجانب ما قدمته القيادة الرشيدة للوطن والمواطن والمقيم.

مؤسسة ميثاء بنت أحمد بن مبارك
عيد الاتحاد
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