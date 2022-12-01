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الإمارات

مئات القوارب والمحامل في أضخم مسيرة بحرية بالإمارات

مسيرة القوارب (من المصدر)
2 ديسمبر 2022 02:22

الفجيرة (الاتحاد) 

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نظمت لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الحادي والخمسين، بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الإمارة، أضخم مسيرة بحرية في الإمارات، شاركت فيها مئات من قوارب الصيد و«المحامل» احتفالاً بعيد الاتحاد.  وانطلقت المسيرة البحرية من ميناء دبا الفجيرة وصولاً إلى منطقة الفقيت المركزية لاحتفالات دبا الفجيرة احتفالاً بالمناسبة الغالية، بمشاركة جمهور ضخم من أهالي دبا الفجيرة والمناطق المجاورة لها الذين توافدوا إلى الفعالية لتجسيد مشاعر حب الوطن والفخر بمنجزاته على امتداد واحد وخمسين عاماً من عمر اتحاد الإمارات الراسخ.  وتزينت المحامل والسفن بعلم دولة الإمارات وصور حكام الإمارات الكرام، وسط كلمات الأهازيج الشعبية التي عبرت عن مشاعر الفخر وحب الوطن، والتي تغنى بها المشاركون، وشدا بها كبار المواطنين والشباب في أجواء احتفالية مبهجة.  وجسدت المسيرة البحرية صورة جمالية في عرض البحر، أسهمت في إبراز الموروث البحري لدولة الإمارات، وإحياء جانب مهم من خصائص البيئة البحرية والساحلية في إمارة الفجيرة. 
شارك في المسيرة؛ جمعيات الصيادين بالفجيرة ودبا الفجيرة، وضدنا والبدية، وعدد من المؤسسات في الإمارة، وجمهور واسع من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

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