مدينة العين تتزين في عيد الاتحاد الـ 51

العين (وام)

انتهت بلدية مدينة العين من تزيين شوارع المدينة وضواحيها بأكثر من 1400 مجسم وتشكيل ضوئي بتصاميم مميزة شملت عدة شوارع داخلية وخارجية ومجموعة من الدوارات والجسور، احتفاءً وفخراً بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة. وقال سلطان سيف الشامسي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في البلدية، إن زينة عيد الاتحاد لهذا العام تمتاز بتصاميم جديدة في الإضاءات، بما يعزز المشهد الجمالي العام للمرافق، وتم دمج التشكيلات الهندسية أثناء التركيب لإضفاء جمالية على مواقع الإضاءات.

وأضاف: «تميزت زينة عيد الاتحاد الـ51 أيضاً باستخدام العبارات والكلمات التي تعكس النهضة والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات، إضافة إلى تشكيلات منوعة تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسد الشموخ والرفعة والاعتزاز إلى جانب تزيين أكثر من 216 نخلة». وقدرت أطوال الشوارع التي تم تزيينها بـ135 كيلومتراً مقسمة على 98 كم شوارع حضرية، و37 كم شوارع خارجية، في حين تجاوزت المساحة التي استخدمت فيها الزينة هذا العام 100 كيلومتر توزعت على أرجاء مدينة العين، وشملت الدوارات والشوارع الرئيسة ومداخل المدينة وحدودها باتجاه مركز المدينة، إضافة إلى منطقة الهير والفقع والقوع والوقن والخزنة وسويحان والعامرة، لتغطي معظم مناطق المدينة لإدخال البهجة والسرور على قلوب جميع فئات المجتمع. ونوه بأن الجسور والدوارات تزينت كذلك بمجموعة من الإضاءات المبهجة لتشكل جميعها لوحة فنية رائعة المظهر وفائقة الجمال، ما يعكس مدى فرحة الوطن وشعب الإمارات بعيد الاتحاد وإنجازاته، موضحاً أن أحجام التشكيلات الضوئية تراوحت ما بين 2 و5 أمتار، باستخدام أجود المواد في مجال الإنارات التجميلية وأكثرها أماناً وسلامة.