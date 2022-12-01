صرح زايد المؤسس يحتفي بـ «عيد الاتحاد الـ51»

أبوظبي (وام)

يحتفل «صرح زايد المؤسس» بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، من خلال تنظيم عددٍ من الفعاليات التي تعكس إرث دولة الإمارات، انطلاقاً من قيمته كصرح ثقافي وطني يقف شاهداً على تاريخ حافل بالإنجاز ارتبط بمسيرة مؤسس الإمارات وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، التي اتسمت برؤية طموحة ظلت تلهم الأجيال وتنير لهم دروب التقدم والارتقاء في مختلف المجالات، وحاضر دولة تسير بخطى واثقة وثابتة نحو التميز والنجاح. ويتيح الصرح لزائريه من مختلف الثقافات والفئات، حضور عروض الأوركسترا، التي تتضمن مقطوعات موسيقية مستوحاة من أشعار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والاستمتاع بمشاهدة عروض «العيّالة»، كما يتيح الصرح للجمهور حضور الاحتفال الرسمي للدولة بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، من خلال شاشة العرض في المنطقة الخارجية للصرح. وبهذه المناسبة الوطنية يخصص الصرح جولات ثقافية يقدمها اختصاصيو الجولات الثقافية في أرجائه، حيث تتيح لزواره الاطلاع بشكل أعمق على رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، وقيمه النبيلة وشخصيته الفذة، ومسيرته الزاهرة والحافلة بالعطاء والإنجاز، وعلى العمل الفني المبتكر «الثريا»، إضافة إلى تسليطها الضوء على ثقافة دولة الإمارات.