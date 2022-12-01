«صحة أبوظبي» تشارك بمشروع لتطوير منظومة صحية أكثر قوة في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت دائرة الصحة في أبوظبي أول جهة تنظيمية في قطاع الرعاية الصحية تتعاون مع «الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته» والتي تأسست في عام 2020 لحشد جهود المؤسسات الأكاديمية، والحكومية، والعلمية، والصحية، وقطاع الأعمال. ومن خلال التعاون، ستطلق الدائرة «مشروع أبوظبي البحثي للشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته»، الذي يستهدف تحليل مرونة واستدامة منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة: «في ظل القيادة الرشيدة، تمضي أبوظبي مجدداً لتقدم نموذجاً متميزاً على الصعيد الإقليمي والدولي كوجهة رائدة للرعاية الصحية، وحاضنة لعلوم الحياة. نعتز في دائرة الصحة - أبوظبي بالتعاون مع ‹الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته›، المبادرة العالمية الهامة التي تعزز جاهزية النظم الصحية المستقبلية لمواجهة الأزمات والوقاية منها. إن التعاون الدولي مع جهات مرموقة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وكلية لندن للاقتصاد، وشركة أسترازينيكا، يلخص جهودنا المستمرة لتبادل المعرفة والخبرات مع أبرز خبراء الرعاية الصحية في العالم، لضمان مرونة واستدامة البنية التحتية لنظم الرعاية الصحية العالمية الآن وفي المستقبل.»

وأضاف الكعبي: «إن مشاركتنا ضمن جهود ‹الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته› يُمثل تتويجاً لسلسلة من الإنجازات التي حققتها أبوظبي في استجابتها المتميزة لجائحة كوفيد-19، حيث تحرص دائرة الصحة - أبوظبي على مشاركة نجاحاتها وخبراتها مع مجتمع الرعاية الصحية العالمي في محاولة لتعزيز النظم الصحية المستقبلية محلياً وإقليمياً ودولياً».

وصرح سامح الفنجري، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لدى شركة أسترازينيكا: «ليس هناك شك في أن الجائحة وضعت ضغوطاً غير مسبوقة على أنظمة الرعاية الصحية على مستوى العالم، لكن تعاملت دولة الإمارات العربية المتحدة مع الوباء بشكل متميز، ومن الملهم أن نرى أبوظبي تتخذ خطوات لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، إضافة للتأكد من جاهزية الإمارة لأي أزمات مستقبلية، ومعالجة العبء المتزايد للأمراض غير المعدية مثل السرطان، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية. أتطلع لرؤية مساهمة إطار عمل الشراكة الفعال في مساعدة بناء نظام رعاية صحية أقوى وأكثر مرونة في أبوظبي وخارجها، نتيجة لهذا التعاون بين الأوساط الأكاديمية والسلطات الحكومية والقطاع الخاص».

وقال أليستير ماكجواير، رئيس قسم ورئيس اقتصاديات الصحة في قسم السياسة الصحية بكلية لندن للاقتصاد: «تغتنم (الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته) الفرصة التي قدمتها الجائحة لمناقشة العديد من القضايا الصحية المهمة والعمل على حلها. ونؤمن أنه من خلال هذا التعاون ستكون دائرة الصحة - أبوظبي قادرة على تبادل أفضل الممارسات التي يمكن أن تكون بمثابة نموذج للتعامل مع الأوبئة في المستقبل».

وقالت كيلي ماكين، رئيس مبادرات الرعاية الصحية بالمنتدى الاقتصادي العالمي: «لضمان وجود نظم صحية قوية ومستدامة، يجب أن يكون هناك تعاون بين كل الشركاء، ومن جانبنا، نشيد بدائرة الصحة في أبوظبي لاتباعها هذه الاستراتيجية وحشد جهود التعاون الدولي».



