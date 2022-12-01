بحوث أكاديمية من جميع أنحاء العالم تناقش تحديات المناخ

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت في الجامعة الأميركية في الشارقة مؤخرًا فعاليات المؤتمر الدولي السابع حول المياه والطاقة والبيئة. وفي تصريح له عن أهمية المؤتمر وأهدافه، قال الدكتور سمير العشي، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكيميائية والبيولوجية في الجامعة الأميركية في الشارقة: «يهدف هذا المؤتمر الدولي إلى تعزيز التعاون العالمي بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمهندسين والمهنيين في قطاعات الاقتصاد البيئي والمياه والطاقة وإدارة موارد البيئة. فهو منتدى لمناقشة القضايا المتعلقة بتنظيم المياه وسياساتها، والموارد المائية، والتقدم المحرز في حماية المياه ومعالجتها، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة، والأثر البيئي، والإدارة الاقتصادية، وتنمية الموارد المائية، والبيئة، والتطورات المستدامة في المنطقة».

ويعد المؤتمر، الذي هو برعاية شركة بيئة وبتنظيم من الدكتور طالب إبراهيم، أستاذ الهندسة الكيميائية والبيولوجية في كلية الهندسة في الجامعة، منتدى للباحثين الدوليين المتميزين لمناقشة الأبحاث الحديثة، حيث شارك في المؤتمر هذا العام ثلاثة متحدثين رئيسيين، وتضمن تسع جلسات عروض منها ست تقديمية، فضلاً عن مسابقة ملصقات.

وفي كلمته الرئيسية التي جاءت تحت عنوان «داخل مدن الغد الذكية المستدامة»، شارك محمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة بيئة، رؤية شركة بيئة لمستقبل مستدام، وتناول دور الصناعات المرتبطة بشركات مجموعة بيئة في تشكيل المدن الذكية المستدامة للمستقبل.

كما ناقش البروفيسور مارك هولتزابل من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة تكساس إيه آند إم، في عرضه التقديمي الرئيسي «رؤية لشرق أوسط مستدام»، تغير المناخ وتدابير التخفيف العالمية من خلال انتقال الطاقة والتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المستدامة الخالية من الكربون. وأشار إلى وجود تحديات في انتقال الطاقة في ظل الثروات المتولدة من الوقود الأحفوري.

وناقش البروفيسور نضال هلال، أستاذ الشبكة العالمية في جامعة نيويورك أبوظبي، في كلمته الرئيسية بعنوان «نحو نموذج جديد جريء في علم الأغشية النانوية: تحدي المياه المستدام» النقص العالمي في المياه، مسلطًا الضوء على تأثيرات تقنية النانو في عمل الأغشية وقدرتها على تزويد العالم بأدوات حديثة لتقليل تكلفة المياه بشكل أكبر.

كما تضمن المؤتمر خمسة وسبعين عرضًا تقديميًا محكمًا وأوراقاً بحثية تقنية حول المياه والطاقة والبيئة، وتم اختيار مجموعة من هذه البحوث لنشرها في المجلة البحثية لتحلية ومعالجة المياه التابعة لكلية الهندسة في الجامعة. كما اشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات مناقشة رئيسية تناولت موضوعات معالجة مياه الصرف الصحي برئاسة الدكتورة فاتن سمارة، أستاذة الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في الشارقة والتي شاركت مؤخرًا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي انعقد مؤخرًا في مصر، وجلسة عن الاستدامة برئاسة سلوى المقاطع، الباحثة المشاركة في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وجلسة عن تحلية المياه برئاسة الدكتورة رنا صابوني، أستاذ مساعد في الهندسة الكيميائية في الجامعة الأميركية في الشارقة.



