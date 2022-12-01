سباق «عيد الاتحاد» للشراعية 22 قدماً

دبي (الاتحاد)

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق «عيد الاتحاد الـ 51» للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية غداً، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان من اللجنة المنظمة عن قائمة القوارب التي تخوض الحدث الكبير الذي يقام بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد على شواطئ جميرا، وبين أجمل معالم الواجهة البحرية في دبي، وبالقرب من شواطئ جميرا التي تشهد حراكاً كبيراً من الزوار هذه الأيام.

واعتمدت اللجنة المنظمة للسباق البرنامج الزمني للسباق الذي بدأ بعملية التسجيل، ويستكمل البرنامج غداً، من خلال التدقيق على المشاركين، واعتماد توزيع القوارب على فئتي السباق الشباب تحت 21 سنة، والناشئين تحت 16 سنة، استعداداً لبدء السباق الذي يقطع فيه المشاركون ما يزيد على 5 أميال بحرية حسب ظروف البحر وسرعات الرياح واتجاهها.