حمدان بن محمد: الإمارات تتقدم بثبات في طريق الإنجازات

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الإمارات ماضية في تنفيذ مشروعها التنموي الطموح الذي بدأ قبل أكثر من خمسة عقود على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، عندما توحدت إرادة شعب الإمارات واتحدت كلمتهم على بناء دولة حديثة أساسها العلم والمعرفة وغايتها الريادة في صنع مستقبل يليق بطموحاتها، واتخذت وسيلتها إلى ذلك الاستثمار في بناء الإنسان وإمداده بكل مقومات التميز والسعي لتعزيز قواعد تنمية شاملة تدعمها إنجازات نوعية في شتى المجالات.

وقال سموه، في كلمة له وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة «عيد الاتحاد الـ51» للدولة: «رفع الآباء المؤسسون في الثاني من ديسمبر قبل أكثر من خمسة عقود عَلَم الإمارات إيذاناً بميلاد دولة فتية توحدت تحت رايتها الهمم برؤية هدفها الريادة وغايتها الرخاء والاستقرار لشعب اختار أن تكون التنمية الطريق الذي يسلكه نحو غدٍ يحمل الخير لوطن وثق في قدرات أبنائه، وسخر لهم كل المعطيات التي تضمن لهم امتلاك زمام المستقبل وتحقيق الريادة فيه، وهو ما نراه يتحقق من حولنا اليوم بإنجازات نوعية تتصدر بها دولتنا مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات».

وأضاف: «بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وبتلاحم شعبها واصطفافهم وراء قيادته الرشيدة نواصل مسيرة الإنجازات ونصنع المستقبل الذي نأمله لوطننا.. ونزيد من إسهامنا في تحقيق غدٍ أفضل للمنطقة والعالم». وقال سموه: «انطلاقاً من الثوابت الراسخة التي تأسس عليها بنيان اتحادنا، تنطلق دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في خمسينية يتضاعف فيها العمل ويزدهر فيه الابتكار لترسيخ دعائم نهضتها التنموية داخلياً بمشاريع عملاقة ومبادرات نوعية هدفها تحقيق صالح الوطن وإعلاء شأن المواطن».