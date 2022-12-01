مكتوم بن محمد: نهضة شاملة وريادة حضارية

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» تولى قيادة رحلةٍ مباركة تنطلق من القبلية إلى الوحدة الشاملة، ومن بداياتٍ متواضعة إلى نهضةٍ شاملة وريادة حضارية جعلت الإمارات في مصاف الأمم المتحضرة، إن لم تكن قدوةً لها، مشيراً سموه إلى أن مسيرة الآباء المؤسسين وسيرتهم المضيئة سوف تبقى نبراساً يهتدي به أبناء وبنات الإمارات والأجيال القادمة.

وقال سموه - في كلمته التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 - ولدنا في كنف الاتحاد ونعمنا بخيراته ومباهجه، ونعاهد الوطن أن نبقى ملتزمين بنهج قادتنا وثوابتهم ومبادئهم، وأن نستمد وجهتنا من مسيرتهم وعطائهم، وأن تكون قيمنا وأولوياتنا مبنيّةً على صدق الولاء والانتماء، وتوخي الصالح العام، وإتقان العمل، والتطلع إلى أفضل النتائج والصورة النهائية الأجمل والأقدر على تمثيل هذا التاريخ العظيم، ذلك هو سبيلنا ليكون النموذج الإماراتي أكثر قوة وتألقاً وتوهجاً.

وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم:

بسم الله الرحمن الرحيم

في يومنا الوطني الحادي والخمسين، أتوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات حفظهم الله جميعاً، وأهنئ شعب دولة الإمارات الغالية بهذه المناسبة السعيدة.

نحتفل في هذا اليوم المبارك بمسيرة الوطن ومجده الزاهي منذ الثاني من ديسمبر 1971، ونفخر بانتمائنا لقادةٍ مخلصين جعلوا عزة الوطن ورفعته نصب أعينهم وبذلوا الغالي والنفيس لتحقيق الريادة على كافة الأصعدة.