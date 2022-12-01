الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ولي عهد الشارقة: نحتفي بعزة وافتخار بما حققته دولتنا

ولي عهد الشارقة: نحتفي بعزة وافتخار بما حققته دولتنا
2 ديسمبر 2022 02:21

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
30 قارباً تبحر بـ«شراع 22» في شواطئ جميرا

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: تعود علينا ذكرى «عيد الاتحاد الواحد والخمسين» لدولتنا والذي نحتفي من خلاله بكل عزة وافتخار بما حققه اتحاد دولتنا طوال هذه المسيرة التي شهدت - ورغم مختلف التحديات - الكثير من الإنجازات وأصبحت الإمارات دولة نموذجية تحتل الكثير من المراتب العالية في مختلف المؤشرات، مما يؤكد استحقاق الدولة هذه المكانة العالمية والثقة الدولية التي تتميز بها.
وفيما يلي نص كلمة سموه، التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51:
«تعود علينا ذكرى عيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولتنا، والذي نحتفي من خلاله بكل عزة وافتخار بما حققه اتحاد دولتنا طوال هذه المسيرة التي شهدت - ورغم مختلف التحديات - الكثير من الإنجازات، وأصبحت الإمارات دولة نموذجية تحتل الكثير من المراتب العالية في مختلف المؤشرات، مما يؤكد استحقاق الدولة هذه المكانة العالمية والثقة الدولية التي تتميز بها.
ونحن نحتفل بعيد الاتحاد لابد لنا أن نتذكر القادة المؤسسين من وضعوا الأساس القوي لهذا الاتحاد، ومن كانت حكمتهم هي العلامة الفاصلة في تاريخ الإمارات، بعد فضل الله ورؤيتهم السديدة ودعمهم المباشر تحقق للدولة ما أرادوه من أمن وأمان وتطور في مختلف المجالات، وشعب يتحلى بالعلم والمعرفة والمهارة، ويتمسك بقيمه ومبادئه، وسمعة عالمية يشهد لها القاصي والداني.
تميزت الإمارات وبنت بجهود أبنائها وبناتها منظومة رائدة في العمل الحكومي والاجتماعي والاقتصاد والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي والرقمي، وكانت لها الريادة والسبق في الكثير من المجالات.
أهنئ بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وكافة الشيوخ وعموم شعب الإمارات الوفي».

ولي عهد الشارقة
الإمارات
الشارقة
عيد الاتحاد
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
عربي ودولي
روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©