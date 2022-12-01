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عبدالله بن سالم القاسمي: الإمارات مثال رائد في بنيان الدول والأمم

عبدالله بن سالم القاسمي: الإمارات مثال رائد في بنيان الدول والأمم
2 ديسمبر 2022 02:21

الشارقة (وام)

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أن الإمارات مثال رائد في بنيان الدول والأمم، وقدوة يحتذى بها في خطط التنمية.
وقال سموه - في كلمته التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51: بمشاعر الفخر والاعتزاز نحتفل بعيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي حققت خلال مسيرتها تنمية شاملة ونقلة نوعية، وبنت دولة متراصة الصفوف أساسها مبادئها وقيمها النبيلة، وإنجازاتها أبناؤها الأكفاء، وطموحاتها تعانق السحاب لتضرب مثالاً رائداً في بنيان الدول والأمم، ولتصبح قدوة يحتذى بها في خطط التنمية.
وأضاف سموه: الاحتفاء بالنجاح المميز لاتحاد دولتنا يأخذنا إلى البدايات التي اتفق فيها القادة المؤسسون على كلمة واحدة مفادها الاتحاد الرصين والانطلاق برؤية واضحة لجعل الإمارات دولة متقدمة وشعبها يعيش بالأمن والأمان والعزة ويتمتع بالعلم والمعرفة وأفضل الخدمات والحياة الكريمة.
وأكد سموه، أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل للاستمرار في التقدم على مستوى كافة الأصعدة والقطاعات، ولتحقق المزيد من الإنجازات التي تلبي الطموحات العالية، وتؤكد على نجاح استثمار القيادة الرشيدة بأبنائها التي تعدهم الاستثمار الأغلى والأهم ورهان المستقبل لقيادة الإمارات بنجاح وتميز أجيال بعد أجيال.
وفي ختام كلمته، تقدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وكافة الشيوخ والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين.

عبدالله بن سالم القاسمي
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