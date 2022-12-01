ولي عهد رأس الخيمة: إنجازات تاريخية على مدار 5 عقود

رأس الخيمة (وام)

قال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة: نتطلع في عيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة بطموح متجدد نحو تسطير مسيرة جديدة من الإنجازات الوطنية الرائدة والنوعية، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، فالإمارات بدعم ورعاية سموه تخطو بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً، وتتقدم بثبات نحو مقعد الريادة العالمية في المجالات كافة.

وأضاف سموه - في كلمته التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 - في هذه المناسبة الوطنية الغالية تسمو هاماتنا فخراً واعتزازاً، بما حققناه من إنجازات تاريخية على مدار 5 عقود ونتطلع بثقة إلى المستقبل لتبقى دولة الإمارات دائماً عنواناً للعزيمة والإرادة ونموذجاً عالمياً تنموياً بارزاً.

وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي..

«نرفع في عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات والمقيمين كافة على أرضها بهذه المناسبة الوطنية الغالية ومرور 51 عاماً على تجربتنا الوحدوية الرائدة.

نستذكر في هذه المناسبة الوطنية الغالية القادة المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد ونجحوا في بناء تجربة تنموية استثنائية يشار لها بالبنان في العالم أجمع.

في عيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة نتطلع بطموح متجدد نحو تسطير مسيرة جديدة من الإنجازات الوطنية الرائدة والنوعية، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فالإمارات العربية المتحدة بدعم ورعاية سموه تخطو بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً، وتتقدم بثبات نحو مقعد الريادة العالمية في المجالات كافة».