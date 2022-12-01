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طحنون بن زايد: إنجازات نوعية بقيادة رئيس الدولة

طحنون بن زايد: إنجازات نوعية بقيادة رئيس الدولة
2 ديسمبر 2022 02:24

أبوظبي (وام)

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قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني: إن دولة الإمارات تحتفي في عيد الاتحاد الحادي والخمسين بتجربتها الوحدوية الرائدة والفريدة التي شهدت على مدار خمسة عقود محطات من الإنجازات العالمية الاستثنائية تحققت بفضل رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».. وأضاف: «نتطلع بطموح متجدد وعزيمة وإصرار إلى مسيرة جديدة من الإنجازات النوعية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
وأكد سموه، في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة، أن دولة الإمارات نجحت منذ قيام الاتحاد في إرساء دعائم تجربة تنموية استثنائية باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به، واليوم ننطلق تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» صوب دروب الريادة العالمية في المجالات كافة بفضل رؤية استشرافية فريدة من قائد ملهم».
وقال سموه: «نستذكر في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً قائد مسيرة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، التي تعززت تحت قيادته نجاحاتنا وإنجازاتنا التنموية، فقد حمل «رحمه الله» الأمانة بكل إخلاص وحب للوطن».
وأكد سموه أن دولة الإمارات تسعى تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» إلى تحقيق مستهدفاتها الوطنية وتطلعاتها التنموية، وستظل رعاية أبناء الوطن وتمكينهم في صدارة أولويات قيادة الدولة الرشيدة لتبقى دولة الإمارات دائماً نموذجاً للريادة والتقدم والرخاء في العالم أجمع.

طحنون بن زايد
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