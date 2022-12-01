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الإمارات

خالد بن زايد: الإمارات دولة قوية ونموذج يحتذى به

خالد بن زايد: الإمارات دولة قوية ونموذج يحتذى به
2 ديسمبر 2022 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

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قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في مناسبة عيد الاتحاد 51: إنّ مسيرة التقدّم والرفعة والازدهار لدولة الاتحاد تتواصل بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ثم بدعم القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، الذي يواصل قيادة مسيرة وطننا الغالي نحو آفاق مضيئة من النماء، والتطوّر في كافة مناحي الحياة، وفي تلك المناسبة الوطنية عيد الاتحاد51، نتذكر الرعيل الأول من قادتنا العظام شيوخنا الذين سطروا التاريخ بأحرف من نور، واجهوا تحديات كثيرة لكنهم نجحوا في إرساء الركائز التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، إحدى أفضل الوجهات في العالم.
وقال سموه: إننا في عيد الاتحاد الـ 51 نستلهم العبر من قوته التي أرسى قواعدها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وثابر لكي تصبح الإمارات دولة قوية ونموذج يحتذى به في الاتحاد، وسار على نهجه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، لتكون الإمارات أفضل مثال على التعايش السلمي والتسامح الإنساني والمساواة والاحترام بين الجميع، ونبذ التعصب بجميع أشكاله.

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