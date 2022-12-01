سعيد بن طحنون: 51 عاماً من الإنجازات العظيمة

أبوظبي (وام)

رفع معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود ونوابهم وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات الحبيبة.

وقال معاليه في كلمة له: «نهنئ أنفسنا أولاً لكوننا جزءاً من هذا الوطن المعطاء، وبكل فخر نعتز بوصولنا إلى عام الـ51 من عمر اتحادنا الغالي، متكاتفين قيادة وحكومة وشعباً مواطنين ومقيمين على أرضه، نبذل جميعنا الغالي والنفيس في سبيل رفعته وشموخه وتطوره وتقدمه».. منوها إلى مرور 51 عاماً من الإنجازات العظيمة والمشرفة بدأت من الصحراء ووصلت إلى المريخ وستستمر بمشيئة الله تعالى.. 51 عاماً من حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومن بعده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» الذي شهدت الدولة إنجازاته وأعماله ومبادراته السامية في ظل حكمه وقيادته، وسار على نهجهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي قدّم للعالم نموذجاً متفرداً في القيادة التي تعتبر المواطن الثروة الأغلى وجوهر مسيرة الوطن التنموية الحضارية.

وأكد معاليه أن الثاني من ديسمبر يوم مشهود من أيام دولة الإمارات العربية المتحدة حيث رفعت فيه راية الاتحاد عالية خفاقة في سماء هذا الوطن وانطلقت مسيرة البناء والتطوير تجسيداً لرؤية قيادتنا التي تعتبر الإنسان جوهرها وسعادته غايتها.