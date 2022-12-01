خليفة بن محمد: عيد الاتحاد أغلى مناسبة وطنية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، إن عيد الاتحاد يُعدّ واحداً من أغلى المناسبات الوطنية، والتي تجسّد معنى التأسيس والتمكين والتنمية والتضحية والوفاء والإخلاص، من أجل الوطن والحياة الكريمة لشعب الوطن.

وهنأ قيادة الإمارات وحكومتها الرشيدة وشعبها، بمناسبة عيد الاتحاد، مؤكداً أنه يوم فرح وابتهاج، اتّحد فيه القادة المؤسسون قبل 51 عاماً لبناء وطن تصدّر اليوم المراكز الأولى بين دول العالم الأكثر تقدماً وأمناً واستقراراً وسعادةً وتحضراً.

وأكد أن الثاني من ديسمبر كل عام، يوم يترقّبه كل إماراتي، ومقيم ترعرع على ثرى هذه الأرض الطيبة، حيث تُرفْرف فيه الأعلام وتُضاء فيه الأنوار، وتنثر فيه الورود والرياحين، حيث يُجدد الولاء والعرفان لقائد مسيرتنا، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وكل عام وكل يوم وقائدنا وشعب الإمارات بخير وصحة وهناء.

كما أستذكر بالمناسبة، الصفحات المشرقة والتاريخ الخالد لقائد وباني نهضة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي صان تراث الإمارات، وحمى منجزات الاتحاد ومكتسباته، والذي سار على خُطاه، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، الذي ترك بصماتٍ إنسانية ووطنية لن يمسح آثارها الزمن، مهما طال، لتبقى خالدةً تسطر معاني الانتماء لثرى هذا الوطن العزيز، وتُعلّم الأجيال المقبلة الارتقاء نحو قمم المجد والرفعة.