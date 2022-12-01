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لطيفة بنت زايد: أصبحنا في مصاف الدول الكبرى

لطيفة بنت زايد: أصبحنا في مصاف الدول الكبرى
2 ديسمبر 2022 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت زايد بن سلطان آل نهيان، أن إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس لها حدود، فهي منذ قيام الاتحاد وهي تسطر في سجل صفحاتها كل يوم إنجازاً وتقدماً تفاخر به الأمم، واليوم تدخل الخمسين المقبلة وقد حققت طموح زايد ووصلت إلى الفضاء وعينها على القمر، بهمة وجهود أبناء الإمارات الذين لم يعرفوا للمستحيل درباً في حياتهم.
وقالت سموها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51: «الحمدلله الذي منَّ على أرض هذا الوطن الغالي بالتقدم والأمن والذي أسسه أباؤنا الكرام، رحمهم الله، حيث أدركوا أن عليهم بناء الإنسان الذي هو الركيزة لبناء الوطن وتقدمه، وفي عمر قصير أصبحنا نفخر في هذا الوطن الذي أصبح في مصاف الدول الكبرى، ويشار إليه بالبنان في مختلف المحافل الدولية، واليوم القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرة التنمية، وتأخذ بيد الشعب الإماراتي نحو القمم، وتعمل ليل، نهار لينعم شعبنا بالرخاء والتقدم والازدهار».
ورفعت سموها بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، داعية الله عز وجل أن يمنَّ على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم نعمة الأمن والأمان عليها.

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