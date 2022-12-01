ميثاء الشامسي: الوطن يزداد شموخاً ورسوخاً

أبوظبي (وام)

أكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، أن دولة الإمارات تواصل مسيرة الخير والنماء والازدهار في عيد الاتحاد الـ51.

وقالت معاليها في كلمة لها في هذه المناسبة «عيد الوطن، عيد الشعب، 51 عاماً على قيام دولتنا الغالية، 51 عاماً من الإنجازات العظيمة الذي بدأها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخوه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وإخوانهما الآباء المؤسسون».

وأضافت: «دامت الإمارات في عز ورخاء ومسيرة ظافرة تجاوزت كل التوقعات في ظل قيادة جعلت المواطن أولويتها، وكرامته وعزه تاج إنجازاتها». وأكدت أن الأجيال تتوالى والاتحاد يقوى ويزداد شموخاً عاماً بعد عام، وعلى النهج ذاته واصل المسيرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، فكانت مرحلة زاهرة في التمكين والتطور والنماء، وها هي الآن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتألق عالمياً وتزهو بكل معطياتها.