أمل الجابري: اتحاد إماراتنا.. نبراسنا نحو مستقبل واعد

أبوظبي (الاتحاد)

صرحت أمل ناصر الجابري، مدير عام هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي: «إن الثاني من ديسمبر، سيبقى يوماً للتاريخ وعنواناً للفخر بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي أسس نواتها الأولى والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، كنقطة انطلاق للوطن بروح الاتحاد نحو العلا بهمة وعزيمة قيادته الرشيدة لاستكمال مسيرة الريادة والعطاء والازدهار».

ورفعت الجابري أسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات إلى مقام القيادة الرشيدة، وقالت: «اتحاد إماراتنا نبراس ينير دربنا نحو مستقبل الوطن الواعد، ويضعنا جميعاً أمام مسؤولية عظيمة شرفتنا بها القيادة لرفعة الوطن والحفاظ على منجزاته وتعزيزها لنكون على الدوام في مصاف الدول الرائدة والمرموقة بين شعوب العالم».

وأضافت: «نؤكد اليوم بأن نبقى الجنود الأوفياء للوطن وقيادته الرشيدة، وعلى نهج القادة المؤسسين ومواصلة العمل بروح الاتحاد.. حفظ الله الإمارات قيادةً وشعباً وأرضاً، سائلين الله بأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، والخير والرخاء».